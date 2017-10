Gläserner Übersetzer: Kathrin Razum übersetzt aus dem Englischen „This must be the place“ von Maggie O‘Farell

„Gläserne Übersetzer“ nehmen ihr Publikum mit und zeigen die abenteuerlichen Wege und Umwege von einer Sprache in die andere. Auf zwei Bildschirmen können Sie live mitverfolgen, wie eine literarische Übersetzung entsteht, welche Schwierigkeiten sich dabei ergeben und wie diese gelöst werden können. Publikumsfragen sind herzlich willkommen! Die Heidelberger Übersetzerin Katrin Razum arbeitet an ihrer Übersetzung von „This must be the place“, einem Roman von Maggie O’Farell, in dem die Geschichte einer ungewöhnlichen Beziehung erzählt wird. Beim Gläsernen Übersetzer können Sie miterleben, wie die Eigenheiten dieses Romans Schritt für Schritt nachgebildet werden.