Gläserner Übersetzer: Tobias Scheffel übersetzt aus dem Französischen „Sacrifices“ von Pierre Lemaitre

„Gläserne Übersetzer“ nehmen ihr Publikum mit und zeigen die abenteuerlichen Wege und Umwege von einer Sprache in die andere. Auf zwei Bildschirmen können Sie live mitverfolgen, wie eine literarische Übersetzung entsteht, welche Schwierigkeiten sich dabei ergeben und wie diese gelöst werden können. Publikumsfragen sind herzlich willkommen!

Der Freiburger Übersetzer Tobias Scheffel gewährt Einblick in seine Arbeit an der Übersetzung von Pierre Lemaitres Thriller „Sacrifices“, über den die französische Kritik schrieb: „Lemaitres Devise: Schnell starten, dann beschleunigen und schließlich in einen Wahnsinns-Schlusssprint übergehen!“ Ob sich dies auch auf die Arbeit des Übersetzers übertragen lässt, kann beim „Gläsernen Übersetzer“ überprüft werden.