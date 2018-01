Glam-Metaler Steel Panther rocken in der Porsche Arena

× Erweitern Foto: David Jackson Steel Panther

Da versteht selbst der geneigte Heavy Metal Fan Spaß. Am 8. Februar sind Sänger Michael Starr, Gitarrist Satchel, Bassist Lexxi Foxx und Schlagzeuger Stix Zadinia zu Gast in der Porsche Arena in Stuttgart. Stuttgart, Ende 2017. Winterlich besinnlich. Der Kalender zeigt den 15. Dezember. Steel Panther Sänger Michael Starr bittet zum Interview, während zeitgleich parallel in der Porsche-Arena die Kult-Metal-Combo »Manowar« gastiert – in der selben Location, in der am 8. Februar auch Steel Panther ihren Fans ordentlich einheizen werden. Da stellt sich die erste Interview-Frage an Michael Starr doch quasi augenzwinkernd von selbst: bei welcher Show werden sich mehr holde Damen besonders freizügig und zeigefreudig präsentieren? »Definitiv bei unserer Show! Das ist gar keine Frage!«, kommt die Antwort von Michael Starr auch prompt wie aus der Pistole geschossen. Steel Panther sind eben eine ganz spezielle Band – definitiv einzigartig und vor allem der lebende Beweis: auch bei Heavy Metal darf man Spaß haben! Bei Steel Panther wird mindestens genauso oft mit dem Auge gezwinkert wie mit dem Kopf gemosht oder die Faust in den Himmel gestreckt.

»Poison« oder »Spinal Tap«?

In seinen Songtexten singt Michael Starr gerne Sätze über sich wie etwa »I‘m a Maserati in a world of Kias« oder gerne auch mal mit Blick-Richtung unterhalb der Gürtellinie »My heart belongs to you but my cock is community property!«. Der Spaß kommt bei Steel Panther definitiv nicht zu kurz – dennoch ist es Michael Starr beim Interview wichtig zu betonen, dass »Poison« einen deutlich größeren Einfluss auf Steel Panther hatten als »Spinal Tap«.Überhaupt sorgt ein Blick hinter die Kulissen bei Steel Panther nur für noch größeren Respekt: Michael Starr besitzt einen Doktortitel in englischer Literatur und arbeitete laut Wikipedia kurzzeitig an der Universität in Texas. Auch musikalisch sind Steel Panther trotz einer Menge Schalk im Nacken wahrlich nicht zu belächeln – schließlich gilt der musikalische Motor der Band, Gitarrist Satchel, als einer der talentiertesten Absolventen des legendären »Guitar Institute of Technology« (G.I.T.) in Los Angeles.

Kurzes Gastspiel auf der Kino-Leinwand

Auch schauspielerisch überzeugen die Musiker in ihren Rollen auf der Bühne. Michael Starrs Imitationen von Kult Sänger Ozzy Osbourne beispielsweise sind kultig – ein Blick auf Youtube-Mitschnitte im Internet lohnt sich und ist für die Zielgruppe definitiv lustiger als der letzte FackJuGöthe-Streifen im Kino. Auf die ganz große Leinwand hat es Michael Starr bislang allerdings nur einmal ganz kurz geschafft: für knapp 25 Sekunden hatte er einst einen Auftritt in dem Kult-Streifen »Rock Star«. Am Ende konnte er dabei in seiner Rolle als ‚Ralph‘ bei den On-Screen-Auditions den Job als Sänger der fiktiven Band Steel Dragon zwar nicht ergattern, gründete allerdings einige Jahre später im realen Leben äußerst erfolgreich seine eigene Band Steel Panther. Andrej Meinzer

Steel Panther

Donnerstag, 8. Februar 2018, 20 Uhr, Porsche Arena, Stuttgart,

www.stuttgart-live.de