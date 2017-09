Glam Rock Night

Vier junge, talentierte und extrem gutaussehende Musiker aus dem Rhein-Main-Gebiet zollen einer Band Tribut, die seit den 80er Jahren zahllose Rock`n´Roll Bands beeinflusste und bis heute Millionen von Tonträgern verkaufte: Mötley Crüe.

Saints of Los Angeles: Deutschlands beste - weil einzige - Mötley Crüe Tribute Band - bieten dem Publikum Kick ass Rock'n'Roll pur aus 30 Jahren Mötley Crüe - vom Debutalbum „Too Fast For Love“ bis zum aktuellen Album „Saints of Los Angeles“, das nach ihnen benannt wurde (behaupten gut unterrichtete Quellen). Ob Frau nun auf das verdammt gute Aussehen der 4 Jungs steht, oder Mann mal wieder ehrlichen Rock`n´Roll tanken will, egal! Shows von Saints of Los Angeles sind immer ein Highlight. Dabei nehmen sich die 4 Musiker nicht ganz so ernst - etwaige Ähnlichkeiten mit den Bandmitgliedern von Mötley Crüe sind auch eher zufällig.

Very special guest: Sleaze Rockers Mudkix aus Mannheim,

Bandvideo: facebook.com/

www.mudkix.de

Live ab 21 Uhr Eintritt 12 Euro