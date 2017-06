Glamur@ Perkins Park

Das Highlight des Sommers: Mit der GLAMUR ertönt das erste Mal "The Finest in Balkan Beats" im Perkins Park in Stuttgart.

Der Begriff Glamur spiegelt am Besten den Lebensstil vom Balkan: teure Autos, modische Kleider, luxuriöse Urlaube und wilde Partys. Dieses Event wird einzigartig, groß, exklusiv und vor allem GLAMUR! Bevor es in den wohlverdienten Urlaub nach Split, Beograd, Budva oder Sarajevo geht, steigt die große Sommerparty in Stuttgarts Top Location mit einer riesigen OUTDOOR AREA.

Wir starten bereits um 21 Uhr mit Leckereien vom Grill, Drinks, Cocktails, Bier und allem, was das Herz begehrt. Hier könnt Ihr entspannen, bevor die Party ab 23 Uhr auf dem großen Floor startet.

SPECIALS:

•111 x Gratis Glamur-Fächer für die ersten Gäste

•500 Welcome Drinks

•Outdoor Area

•Limousinen-Service

•VIP Area & Drummer

•HD-Videodreh

•Fotowand / Photos byonetaste.de