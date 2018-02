× Erweitern Glashaus

Glashaus präsentieren sechs Akustik-Konzertabende der außergewöhnlichen Art

Das Trio, das Soul „Made in Germany“ Flügel verlieh, kehrt mit den Songs von „Kraft“ zurück auf die Bühne. Bei ihrem Konzert in der Alten Oper in Frankfurt im Jahr 2013 standen sie das letzte Mal gemeinsam auf der Bühne — jetzt kündigen Glashaus an, auf die Bretter, die die Welt bedeuten, zurückzukehren: Nach ihrer ausverkauften Tour im Januar bietet sich im März 2018 unter dem Titel „KRAFT live & akustisch“ Gelegenheit, STEEN, PELHAM & HAAS so nah und direkt wie nie zuvor zu erleben.

Nach der Veröffentlichung von „Drei“ im Jahr 2005 fassten CASSANDRA STEEN, MOSES PELHAM und MARTIN HAAS erst im Jahr 2015 wieder den Plan, als Glashaus gemeinsam ein weiteres Studioalbum zu realisieren, im April dieses Jahres legten sie mit „Kraft“ tatsächlich den mittlerweile vierten Glashaus-Longplayer in dieser Besetzung vor. Im Rahmen der „KRAFT live & akustisch“-Abende werden Glashaus Anfang 2018 Songs des grandiosen neuen Albums ebenso wie ihre großen Hits „Wenn das Liebe ist“, „Was immer es ist“, „Bald (und wir sind frei)“, „Haltet die Welt an“ und „Du“ präsentieren.