Sie sind aktuell zweifelsohne eine der erfolgreichsten Bands Deutschlands: das Elektropop-Duo Glasperlenspiel. Acht goldene und drei Platin-Schallplatten, gefeierte Konzerte, zahlreiche Auszeichnungen und ihr immer noch omnipräsenter Mega-Hit „Geiles Leben“, der sich nach seinem Charteinstieg im August 2015 mehr als ein Jahr in den Charts hielt, sprechen für sich. Auch im Live-Sektor haben Carolin und Daniel einiges zu bieten: Während ihrer ausverkauften Hallentournee und bei über 100 Festivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielten Glasperlenspiel vor rund einer Million begeisterter Fans. Mit ihrer umwerfenden Live-Band, neuer Bühnenshow und dem lang ersehnten vierten Studio-Album kommen sie am 10. Juni ins Palastzelt auf dem Maimarktgelände. Foto: Delta Konzerte.