Glen Hansard - New Fall Festival

Glen Hansards musikalische Weltkarriere begann spätestens mit dem Song "Falling Slowly" im Jahr 2006 - ein Hit, der zwei Jahre später als Soundtrack zum Film "Once" mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Der Mann, dessen Karriere als Straßenmusiker in Dublin begann, entwickelte sich rasend zu einem Ausnahmemusiker, der mittlerweile in der gleichen Liga wie Leonard Cohen, Van Morrison und Bob Dylan spielt. Nachdem er viel Zeit in seine Bandprojekte The Frames und The Swell Seasons investiert hat, widmete er sich ganz seiner Solokarriere. Es folgten zwei Alben - das im letzten Jahr veröffentlichte "Didn't He Ramble" ist sein bisher persönlichstes Werk. Beide Soloalben beweisen, dass Glen Hansard auch ohne Band den Folk perfektioniert.