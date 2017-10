Grenzen überschreiten und gleichzeitig tief verwurzelt sein, das macht die Musik der global shtetl band zu einer eigenständigen Stimme in der Klezmerszene. Sie verbindet mühelos musikalische Traditionen vom Schwarzen Meer bis Kolumbien, mit Umwegen über Polen, New York und Kuba. In ihrem neuen Programm "mentsh" erzählt die Band auf Jiddisch, Spanisch, Polnisch und Deutsch Geschichten vom Menschsein, von der Suche nach Heimat im Inneren und in der Welt. Dafür holt sie sich mit den kolumbianischen Flötisten und Sänger Gustavo Mendoza als Gast, einen gleichzeitig mitreißenden und einfühlsamen Musiker. Mit Bartek Stanczyk (Lublin/PL): Akkordeon, Gesang, Daniel Piccon (Neumarkt): Percussion, Sanzula, Gesang, Markus Milian Müller (Nürnberg): Gesang, Bass, Cister und Gustavo Mendoza (Bogotá/CO und Nürnberg): Flöte und Gesang