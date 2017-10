Glory & Glamour Gay Party im TOP10 Tübingen

× Erweitern Foto: djck-music.com DjCK

Endlich ist es soweit: Das Top10 Tübingen startet mit seinem ersten Gay-Event der Partyreihe »Glory and Glamour«. Fünf DJs auf drei Floors, zahlreiche Mega-Aktionen sowie Live-Acts von Gogos und Hot Dancers heizen den illustren Gästen der Nacht richtig ein und sorgen dafür, dass die Crowd eine legendäre Nacht im quirrligen Club an der Reutlinger Straße verbringt. Die Türen stehen natürlich allen offen, die friedlich, fröhlich, freundschaftlich und einfach nur grenzenlos feiern wollen.

An den Decks im »Klangraum« steht Musikproduzent und Plattenaufleger Dj CK, der mit House, Pop, Charts und Mash-Ups die Club-Szene in seiner Heimatstadt Köln sowie in Berlin, Hamburg oder München und viele Festivals bespielt.

An seiner Seite legt Miss Delicious auf, die zu den angesagtesten DJ-Acts der Kölner Szene zählt. Die Drag Queen aus Brasilien zaubert satte Beats auf den Dancefloor, legte schon auf einer After-Show-Party von Kate Perry auf und ist eine begnadete Performance-Künstlerin. Sie nutzt ihre Wandlungsfähigkeit und ihr feuriges Temperament dazu, die Tanzwütigen mit Mixed Music, House, Vocal, Electro, Tribal, Tech und Pop-House in Ekstase zu versetzen.

Zenemy, der die Clubs vom Bodensee bis Hamburg bespielt und sowohl gern als auch häufig gesehener Gast im Top10 Tübingen, Singen oder Balingen ist, wird im »Klubraum« mit einem Set aus Future, Electro und House glänzen. Sein Nachbar an den Tables auf diesem Floor wird DJ Ram aus Stuttgart sein. Im Fiesta sind Latino-Sounds angesagt, bis 24 Uhr gibt es einen Welcome-Drink an der Empfangsbar. tmo

Glory and Glamour Gay Party

Sa. 25. November,Einlass ab 22 Uhr, TOP10, Tübingen, www.top10-tuebingen.de,

Drei Freunde Special: bei Eintrag bis 25.11., 20 Uhr, von drei Freunden auf der Freundesliste www.whatsinfo.de/top10 bis 24 Uhr am Eventtag eine Flasche Sekt oder eine 0,5-Liter-Flasche Wodka gratis erhalten, Einlass ab 18 Jahren