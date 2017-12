× Erweitern Go Go Berlin

Die Rock’nRoll Herren aus Dänemark waren vor 3 Jahren beim U&D in Würzburg Zuggast, wer kennt sie noch?

Die ersten paar Jahre waren für das junge, dänische Rock-Ensemble Go Go Berlin ein kontinuierliche Live-Streifzug durch die ganze Welt, der sie in die Vereinigten Staaten, nach Asien und viele Ecken Europas brachte und ihnen den wohlverdienten Ruf einer unermüdlich hart arbeitenden und intensivsten Live-Acts eingetragen hat. Nachdem ihre ersten zwei Alben viel Aufmerksamkeit von Radiosendern in über 15 Ländern, darunter Deutschland, Schweiz, Polen, die Niederlande , Mexico, Peru, Australien, USA, bekommen haben beginnt ein immer größeres Publikum das enorme Potenzial der vierköpfigen Band zu erkennen Nach der Veröffentlichung ihres anspruchsvollen, zweiten Albums „Electric Lives“ und einer anschließenden, ausgiebigen Tour durch Dänemark und Europa, hat die Band eine Pause von ihrem anstrengenden Tour-Zeitplan genommen, um 2016 und 2017 ins Songwriting abzutauchen.