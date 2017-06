Sie sind einer der beliebtesten Acts in der Geschichte des Calwer Klostersommers in Hirsau: Die japanischen Trommler von GOCOO faszinierten das Publikum im nahezu ausverkauften Kreuzgang bereits 2013 und 2015 mit ihren spektakulären Auftritten. Aufgrund der großen Nachfrage kehrt „GOCOO – Tokyo Tribal Groove Orchestra“ zurück auf die Klostersommer-Bühne.

Die sieben Trommlerinnen und vier Trommler aus Tokio entfachen mit ihren 40 japanischen Trommeln, den Taikos, ein mächtiges Musikspektakel. Die kosmischen Beats und filigranen Polyrhythmen sind so ursprünglich, dass sie Menschen jeden Musikgeschmacks, Alters, ethnischer und sozialer Herkunft begeistern und in sich vereinen. GOCOO reißt jedes Publikum mit auf einen Trip zwischen Trance und Ekstase. Ost und West, Tradition und Pop, Ritus und Party verschmelzen bei ihren Auftritten.

GOCOO versteht sich als Band. Und statt wie normale Taiko-Ensembles an einem klassischen Stil festzuhalten oder neue Interpretationen klassischer japanischer Musik zu suchen, kreieren die Künstler völlig neue, grenzüberschreitende Rhythmen. Und so grenzenlos wie ihre Musik ist, so schwer ist es auch, sie begrifflich zu definieren. Der Sound wird oft als Crossover oder Roots deklariert, aber auch ganz neue Begriffe wie Techno- und Trance-Taiko wurden schon geschöpft, um GOCOOs einmaligen Rhythmen gerecht zu werden.

Die Presse ist ebenso begeistert wie das Publikum: „Japanische Trommler bezaubern Besucher“, titelte der Schwarzwälder Bote. „Keiner konnte sich diesen Rhythmen entziehen“, beobachtete Regiomusik. Und der Kölner Stadtanzeiger schrieb: „Kraftvoll und energiegeladen stimmten die elf Musiker urgewaltige Trommelwirbel an. Der rhythmische Funke sprang vom ersten Trommelschlag an auf das Publikum über, das restlos begeistert war.“