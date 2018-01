Auch in 2018 darf im Mobilat wieder zu feinsten Britpop/Indie/Alternative-Tunes abgehottet werden. Von den Classics der 80er wie den Pixies oder Joy Division über den Britpop/Grunge der 90er hin zu den aktuellen Indie-Hits der Mando Diao`s oder Friska Viljor`s. Keep on rockin` – put on your dancing shoes! An den Decks: - Andrew & Shermii