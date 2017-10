× Erweitern Musiknacht

Kein April-Scherz, die Frühlings-Ausgabe der Göppinger Musiknacht steht vor der Tür, am Samstag den 1. April heißt es wieder „Live Music pur“ in der City.

23 Bands in 23 Locations, Riesenrad und viele weitere Attraktionen erwarten die Besucher der Innenstadt am 1. April. Getreu dem Motto: Einmal bezahlen, überall dabei sein, können die Besucher sich auch in diesem Jahr ihren individuellen Konzertplan erstellen und so die Vielfalt dieses außergewöhnlichen musikalischen Events genießen. Alle Freunde von handgemachter Musik kommen natürlich wieder auf ihre Kosten denn egal ob Pop, Rock, Latin oder Covermusik es ist für jeden etwas dabei!Der Startschuss für die Musiknacht fällt um 21.00 Uhr. Schluss ist erst dann, wenn das letzte Tanzbein nicht mehr schwingt. Göppinger Musiknacht, 1. April, 21.00 Uhr, open end.