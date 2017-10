× Erweitern Göppinger Waldweihnacht

Lichterglanz und Tannenduft, Hüttenzauber und Waldromantik: Wie kein anderer Weihnachtsmarkt in der Region steht die Waldweihnacht für einen gelungenen Mix aus festlichem Lichterzauber und uriger Wohlfühlatmosphäre. Vom 1. bis zum 29. Dezember kann man im Herzen der Stadt die schönste Zeit des Jahres in vollen Zügen genießen. Besucher aus Nah und Fern haben das bewährte Konzept schätzen gelernt und folgen dem weithin sichtbaren Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz, der ihnen den Weg in einen winterlich-weihnachtlichen Wohlfühlwald inmitten der City leuchtet.

Doch nicht nur hunderte Tannenbäume sorgen für das einzigartige Ambiente - auch die mit viel Liebe zum Detail arrangierte Dekoration im Alpenchalet Stil sorgt alljährlich für Entzücken bei Groß und Klein. Und weil geselliges Zusammensein gerade in der Vorweihnachtszeit groß geschrieben wird, laden gemütliche Holzunterstände, fellbedeckte Sitzmöglichkeiten, wärmende Lagerfeuer und eine kleine Waldlichtung zum Verweilen ein. Zudem bieten einige Gastronomen ihren Gästen ein überdachtes Plätzchen im Warmen.

Rahmenprogramm:Ein vielfältiges Familien-Rahmenprogramm rund um das Thema "Wald" sorgt dafür, dass garantiert keine Langeweile aufkommt.Eisstockschießen:Schlittschuhlaufen und Schneemann bauen war gestern - der Wintertrend seit einigen Jahren heißt "Eisstockschießen". Ein idealer Sport, um gerade in der Vorweihnachtszeit gemeinsam mit Freunden seine Geschicklichkeit zu testen Ziel des Gruppenspiels ist, den Eisstock so nah wie möglich an die Daube zu schießen - eine Menge Spaß garantiert! Mitspielen kann jeder: Die Regeln sind denkbar einfach und Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Bahn ist auch für Familien geeignet - spezielle Eisstöcke für Kids machen's möglich! Die Plätze an der Bahn sind allerdings heiß begehrt! Reservierungen bei der Geschäftsstelle oder am Stand des göppingercity e.V. sind deshalb ratsam.

Öffnungszeiten:

Waldweihnacht auf dem Marktplatz vom 1.-29. Dezember 2016:

Sonntag bis Donnerstag: 11 - 20 Uhro

Freitag: 11 - 22 Uhr

Samstag: 10 - 20.30 Uhr

24.12.2016/"Heiliger Morgen": 9.30 - 14 Uhr

25.12. und 26.12.2016: geschlossen