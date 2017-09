Ring frei für einen Wissenswettkampf voller Überraschungen!Immer wieder wird darüber gestritten: Halten Physik, Chemie und Biologie die besseren Antworten parat oder Geschichte, Germanistik und Philosophie? Höchste Zeit, beide Lager gegeneinander antreten zu lassen! In mehreren Runden präsentieren der Naturwissenschaftler Dennis Schulz und die Geisteswissenschaftlerin Annika Brockschmidt die witzigsten und originellsten Fakten aus ihrer Zunft – und geben sehr unterschiedliche Antworten auf dieselben Fragen: Wer hat den verrücktesten Forscher zu bieten? Die einprägsamsten Formeln und Zitate? Die glänzendste Einzelleistung?Annika Brockschmidt und Dennis Schulz haben ganz unterschiedliche Interessen, aber eine gemeinsame Leidenschaft: die Wissenschaft. Während Annika für Team Goethe antritt (Geschichte und Germanistik), macht sich Dennis, der in Tieftemperaturphysik promoviert, für Team Einstein warm. Seit zwei Jahren betreiben sie den Podcast Science Pie zu natur- und geisteswissenschaftlichen Themen. Und am 24. Oktober steigen sie mit ihrem Bestseller "Goethes Faust und Einsteins Haken" im Karlstorbahnhof in den Ring.