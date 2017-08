Going Nuts! with General Levy

Wicked Wicked, Junglist Massive!! Ladies and Gentleman we proudly present to you General Levy (London,UK) aka "Mr. Incredible"!

Bereits 1994 hat sich der Veteran und Party Garant der Londoner Raggajungle-Szene zusammen mit M-Beat und ihrem Hit "Incredible" ein weltweites Denkmal gesetzt! Ob als Jungle/Drum’n‘Bass MC oder als Reggae/Dancehall Artist - Levy versetzt mit seinem unvergleichbaren Flow jede Crowd in Extase. Spätestens seit seinem Soundtrack auf "Ali G Indahouse" ist The Computer Tongue nicht nur szenebekannt sondern wurde zu einer weltweiten Legende. Auftritte auf dem Outlook Festival (Croatia) – Boomtown Fair (UK) – Summerjam (Cologne) sind für den Veteran Daily Business und wir bringen The General für Euch das erste Mal nach HEIDELBERG in die Halle02!!! Ladies & Gentleman, Junglist Massive… put on your dancing shoes, it’s gonna be wicked, wicked!Going Nuts! – der Name ist definitiv Programm!!!