Going Nuts! with JFB (UK)

Endlich ist es wieder soweit! Going Nuts! ist zurück, um uns ordentlich einzuheizen!Dieses Mal haben wir die Turntable Legende JFB aus Brighton am Start. Das Ausnahmetalent wird euch zum hemmungslosen, schweißtreibenden Tanzen bringen! Versprochen! Denn: Ruhepausen sind bei ihm selten gesehen.JFB aka Jean-Marc Preisler hat bisher wahnsinnige drei Mal die UK DMC Championships gewonnen: 2007, 2011 und 2015 und seinen absoluten Spaß and Drum & Bass gefunden! Mit Fingern schneller als die BPM spielt er sich regelrecht in Rage - ein Drum & Bass-Set wie Ihr es noch nie zuvor gehört habt - promise! Von HipHop-Klassikern, über Jazz und Funk, bis hin zu Rock, Drum & Bass und Jungle Classics ist in seinen Mixes alles dabei! Neben Videos auf Facebook + Youtube, die Scratch Routines, Live Gigs & Tracks beinhalten, ist er auf diversen Festivals und Parties (z.B. Fusion Festival, Boomtown) immer ein gern gesehener Gast. Doch nicht nur das: Fatboy Slim betitelt ihn als "the thinking man's Grandmaster Flash"!Darüber hinaus werden euch unsere Residents Dubbing Panda und Malte Montana in gewohnter Manier mit den heftigsten, basslastigsten Tunes versorgen.Going Nuts! - der Name ist definitiv Programm!