Going Underground - DJ Reverend Reichsstadt meets DJ Andy Ramone

Punk Rock, Power-Pop, Post-Punk, Garage-Rock’n’Roll und Trash – sowie dazu auch noch so ungefähr alles andere, was ungestüm und ungeschönt daherkommt! Das ist geboten, wenn sich der Stuttgarter Rock’n’Roll-Aktivist REVEREND REICHSSTADT auf seine Wurzeln und Sozialisation in der Punk-Szene besinnt und im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe (die bekanntermaßen etwas außerordentlich Spezielles und ganz was Feines ist) Discjockey-Kollegen einlädt, zusammen mit ihm genau die Art von Musik aufzulegen, die in anderen Lokalitäten der Innenstadt nicht gespielt wird bzw. nicht gespielt werden kann oder darf! Unterstützung kommt heuer von DJ ANDY RAMONE!