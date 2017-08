Going Underground

Der Abend startet mit einem Konzert der britischen Band HANDS OFF GRETEL... und im Anschluss daran (oder wenn das Wetter es zulassen sollte schon parallel dazu "outdoor" im Biergarten) gibt's eine neue, wieder einmal ganz spezielle Ausgabe dieser unserer Veranstaltungsreihe, die kürzlich erst nach längerer Pause ihre "Wiederauferstehung" feiern durfte! Wenn sich nämlich heute Stuttgarts Rock'n'Roll-Aktivist REVEREND REICHSSTADT auf seine Wurzeln und Sozialisation im musikalischen Untergrund besinnt und sich hinter die Plattenspieler stellt, bekommt er Unterstützung von seinem langjährigen Bandkollegen HERBIE HUSTLER (gemeinsam erlebten die beiden als Mitglieder der Skandal-Trash-Truppe MOTÖRPUSSY schon die tollsten Sachen), dem Gründer des legendären, sagenumwobenen und leider nahezu in Vergessenheit geratenenKLUB WAU. Geboten sind dann also dementsprechend Punk Rock, Power-Pop, Post-Punk, Garage-Rock'n'Roll und Trash - sowie auch noch alles andere, was ungestüm und ungeschönt daherkommt. Kurzum: Ein rundum (un-)gepflegter Punk-Rock-Abend der ganz besonderen Art.