Die jungen Iren sind dermaßen gefragt, dass wir sie sogar im Sommer ab 01.08. auf Tournee schicken müssen... Kein Wunder, gehören Goitse (gesprochen gwi:cha, das ist gälisch für "komm' her") zu den weltbesten Irish Folk Bands. Mit ihrer unglaublichen Virtuosität und der Raffinesse der Eigenkompositionen, mit denen das mit Preisen nur so überschüttete Quintett auslotet, wie weit man den schillernden (Regen-) Bogen des Irish Folk spannen kann, ohne die Tradition aus den Augen zu verlieren, begeistern sie Fans und Medien rund um den Globus. Bei den Liedern steht die Fiddlespielerin Àine McGeeney, die Ende letzten Jahres bei den Irish American News `Best of the Year awards´ zur "Best Female Vocalist" gekürt wurde, mit ihrer honigsüßen Stimme im Vordergrund.