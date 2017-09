Goldener Oktober

Am 1. Oktober heißt es wieder bummeln, einkaufen und schlemmen in Rottenburg am Neckar. Beim Goldenen Oktober präsentieren sich verschiedene Ortschaften, Initiativen und Vereine mit Ständen in der Innenstadt. Einzelhändler in ganz Rottenburg laden an diesem Tag zum gemütlichen Bummeln beim verkaufsoffenen Sonntag ab 13 Uhr ein. Schon ab 12 Uhr öffnet der Regionalmarkt. Kulinarisch werden die Gäste in der guten Stube Rottenburgs an verschiedenen Ständen verwöhnt. Beim Regionalmarkt, der seinen Schwerpunkt vor der Zehntscheuer hat, präsentieren sich Gruppen aus dem Bereich Naturschutz, regionale Produkte und dem Energie- und Klimabereich.

Das detaillierte Programm ist unter www.wtg-rottenburg.de zu finden.

Parallel findet das Pueri Cantoris Chorfest statt.