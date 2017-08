Golfturnier mit Handicap

Beim Golfen hat jeder ein Handicap. Ideale Voraussetzung also, Begegnungsräume für Menschen mit und ohne Behinderung (Handicap) zu schaffen. "Geht nicht, gibt’s nicht!", heißt es, wenn SpielerInnen unterschiedlichster Spielstärken gemeinsam und auf Augenhöhe die Bälle über das Green schlagen. Gelegenheit dazu gibt es beim "Blind-Putting" (Einlochen mit verbundenen Augen). Beim längsten "Abschlag" gilt es, Barrieren auszugleichen und auf dem "College-Kurs" spielen gemischte Teams um den Cup. Jede Menge Spaß ist inklusive. Für die Verpflegung sorgt das Restaurant Weitblick mit einem kostengünstigen Buffetangebot. Musik gibt es von "Better Than", der Inklusionsband der Lebenswerkstatt.