Stuttgarts Krautronik Trio, instrumentale Klangwelten aus subkulturellem Anbau. Im Park tummeln sich Multiinstrumentalist Carsten Netz an diversen Holzblasinstrumenten und elektronischer Wunderkiste, Jörg Bielfeldt am Schlagzeug sowie live-looping, und die Bässe zupft Michael Deak.Inspiriert von den interaktiven Elementen improvisierter Musik, dem Flow und der Lässigkeit modernem Clubsounds, entwickeln die drei Parkler ihren typischen kollektiven Stil. Wildes Soundgestrüpp wächst hier ungestört neben klaren House- oder Drum&Bass Grooves. "Echonaut" heißt das brandneue Album, das die drei Herren in den Vogesen aufgenommen haben, und damit das Clubleben mit ihren unverwechselbaren akustisch- elektronischen Live-Clashes aufmischen.

Carsten Netz - HolzblasinstrumenteMichael Deak - BassJörg Bielfeldt - Schlagzeug