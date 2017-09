Die französisch-australisch-britische Band GONG kann getrost als eine Legende des ProgRock bezeichnet werden. Zunächst in 1968 inmitten der allgemeinen Unruhen vom Australier Daevid Allen als Sideprojekt (neben seinem anderen, nicht weniger legendären Projekt Soft Machine) in Paris gegründet, hat die Band eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Allen spielte davor mit dem Experimentalmusiker und -Komponisten Terry Riley zusammen und versuchte im Rahmen von GONG, die 68er Aufbruchstimmung in eine adäquate Musik und in adäquate Produktionsformen zu überführen. 27 Platten unter dem Namen GONG oder Planet GONG ("Floating Anarchie") oder Pierre Moerlens GONG (als Allen sich aus der Ursprungsband zurück gezogen hatte) sowie Mother GONG und vielen anderen Abwandlungen von GONG beweisen die unglaubliche Kreativität, die die Band in bewusst immer wieder neu zusammengesetzten Formationen freigesetzt hat. Nach dem Tod von Mastermind Allen in 2015 entstand nochmals eine neue GONG-Formation, die mit ihrem 2016er Album "Rejoice! I'm dead" Allen ein Denkmal setzte und damit für einiges Aufsehen sorgte.

Auch auf dieser Platte kommen eine Vielzahl textlicher und musikalischer Ideen in einem ganz und gar "gongigen" Klanguniversum zusammen. Allen-Nachfolger als Mastermind, Kavus Torabi, hat bewusst orientalische Sounds, die er als Musiker mit iranischen Wurzeln immer produktiv werden lassen wollte, mit einfließen lassen. Die Tour zum Album und darin das Konzert bei den Jazz & Klassiktagen 2017 verspricht ProgRockWorldJazz at its best!