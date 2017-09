So tiefgründig und transparent wie Gonjasufi dringen nur die allerwenigsten Künstler in das Innerste ihrer selbst. Vielleicht tun sie es nicht aus Scham, vielleicht aber auch aus Angst, Dinge zu befreien, die ins Unterbewusstsein verdammt wurden. Gonjasufi hingegen hat gegraben, gefunden und alles auf seinem Album „Callus“ (2016) konserviert. Früher erinnerten seine Alben an wilde Klangkosmen, an Sound-Welten, deren Ideen und Instrumente aus allen Ecken des Erdballs stammten. Dieses Mal jedoch sind die Konturen klarer: Er meißelt alle Elemente – ein Brummen des Synthesizers, ein Sitar-Riff, eine Wand aus Rauschen und Industrial-Beats – deutlicher heraus und verbindet sie zu einer Reise mit klarer Richtung. Um seinem Schmerz ein Gesicht zu geben, musste der Sänger und Produzent auch als Musiker aus sich herauswachsen, musste mehr von Tonleitern und Akkorden verstehen, mehr von den ganzen Mechanismen, die sich im Inneren der Musik auftun. Der Authentizität hat es im Übrigen nicht geschadet. Gonjasufi teilt weiterhin aus, er offenbart und bleibt dennoch unberechenbar - und überrascht mit jedem Album schließlich auf's Neue.