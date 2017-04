Good Books!

Ein Literaturkreis ohne Pflichtlektüre! Interessierte sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit Jessica Strain, Lehrerin und Buchliebhaberin aus New York, am Do. 4.5. im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen einen Abend voller Gespräche, Inspiration und dem gedruckten Word zu erleben. Ab sofort findet einmal im Monat im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen ein Literaturabend statt, an dem ein Roman, Sachliteratur oder ein Magazin im Mittelpunkt steht. Jessica Strain wird relevante Passagen auf verschiedenen Wegen präsentieren, etwa durch das Vorlesen von Textausschnitten, Videos, Musik oder Ähnliches. Es soll ein konversationsreicher Abend sein, der zum Nachdenken anregt. Wie ist das Buch mit aktuellen Geschehnissen verbunden? Wovon werden wir inspiriert? Das erste Buch ist „The Monkey Wrench Gang“ von Edward Abbey: Die fiktionale Geschichte handelt von vier Naturfreunden, die die Ausbreitung der Industrie in allen Ecken Amerikas aufhalten wollen. Wer das Buch gelesen hat oder sich Lust darauf machen lassen will, ist herzlich eingeladen. Erfrischungen und lebhafte Konversation erwarten die Teilnehmer/innen.

In englischer und deutscher Sprache.