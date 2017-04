Good Charlotte haben sich 1996 gegründet. Erste Bekanntheit erlangte die Band, als sie an einem Nachwuchsfestival teilnahm und gewann. Das erste Album „Good Charlotte“ wurde insbesondere in Australien und Neuseeland ein Hit. Es folgten Touren durch die USA und Europa.

2002 erschien „The Young & the Hopeless“, das Good Charlotte international bekannt machte und eine Welttour sicherte. Zwei Jahre später folgte bereits das dritte Studioalbum, „The Chronicles Of Life And Death“. Anfang 2007 erschien „Good Morning Revival“ und im Sommer dann Auftritte der Band bei den Festivals Rock im Park und Rock am Ring. Das Album „Cardiology“ wurde 2010 veröffentlicht.

Im Juli 2016 folgt dann das sechste Album „Youth Authority“. Weltweit ernteten Good Charlotte mehrfach Gold- und Platinauszeichnungen.

Die US-amerikanische Pop-Punk Band Good Charlotte kommt am 12. Juni für ein einmaliges Konzert ins LKA Longhorn nach Stuttgart. Joel Reuben Madden, Benjamin Levi Madden, Paul Anthony Thomas, William George Dean Martin und Dean Butterworth werden die fantastischen Songs ihres aktuellen Albums „Youth Authority“ und die besten Songs aus über 20 Jahre Bandgeschichte präsentieren.

Tickets für Good Charlotte sind bei Ticketmaster erhältlich.

Einlass: 19:00 Uhr