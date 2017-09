× Erweitern Goodbye Crazy City

Goodbye Crazy City - das sind mal zwei, mal drei Gitarren, mal eine Ukulele, mal ein Banjo, mal Lapsteel oder Mandoline. Meistens Gesang und immer Harp und Kontrabass. Fünf Musiker, die sich dem American Folk, dem Bluegrass und der Country-Music in allen Schattierungen verschrieben haben. Zelebriert wird live, akustisch und ohne Netz oder doppelten Boden. Goodbye Crazy City sind: Joachim „Brauni“ Brauner Gesang, Gitarre, Mandoline Ulrich „Uli“ Gunzenhäuser Gitarre, Banjo, Ukulele Heiner „Hank“ Willers Gitarre, Lapsteel Jochen „Vadder“ Warth Harp, Eier, Quetsche Julian „Sohn“ Jochen-Warth Kontrabass Wenn diese Männer zu ihren Instrumenten greifen, verneigen sie sich vor den Großen der American Folk Music: Toni Rice, David Grisman, Leon Redbone, Merle Haggard, John Fogerty, Johnny Cash, Mississippi John Hurt, Carl Perkins, Hank Williams, J.J.Cale, Watermelon Slim …. und all denen voran Jerry Garcia. Goodbye Crazy City bringen am liebsten Kneipen zum Kochen. Zuverlässig und mit Leidenschaft.