Der Wort- und Improvisations-Kabarettist Harry Kienzler und der Poetry Slam Macher und Musiker Nikita Gorbunov gehören auf den Bühnen Stuttgarts schon zum Inventar. Und ihre monatliche Show “Gorbunov & Kienzler” zählt - nach nunmehr 5 Jahren - zur städtischen Grundversorgung, was unvergessliche Abende angeht. Jetzt ziehen die beiden vom Zwölfzehn in die Schräglage und spielen in der neuen Heimstatt noch größer auf.