Die Songs auf I Sleep On the Radio' kombinieren Elemente von Psychedelic, Post Punk und progressiver Musik, es entsteht eine einzigartige mitunter aggressive Mischung.

Die Band, die Gordon Raphael um sich herumgebastelt hat, lässt auf einen wahnsinnigen Abend hoffen, mit von der Partie sind Daniel Benjamin und Eleni Zafiriadou von SEA + AIR und Kevin Kuhn von Die Nerven. Wir freuen uns sehr, dass diese Truppe für eine der wenigen Deutschland-Shows im Merlin Halt macht.

Gordon Raphael, der die ersten beiden Alben von The Strokes und Regina Spektors Debüt "Soviet Kitsch" produzierte, hat seit über zehn Jahren seinen Lebensmittelpunkt in Berlin. Er ist jedoch mehr unterwegs als zu Hause, nimmt überall auf der Welt Alben mit Bands auf und arbeitet nebenbei an seinen eigenen Songs. Zuletzt war Gordon Raphael in Madrid um das Album der vielversprechenden Hinds aufzunehmen, welches noch dieses Jahr erscheinen wird. Auf einer seiner jüngsten Reise nach Argentinien nahm Gordon seine Musik für ein Album namens "I Sleep On The Radio" auf, das im Sommer 2017 erscheinen wird. In Buenos Aires gab er 10 Konzerte und weil er nicht nur Musik sondern auch Kunst produziert, stellte er dort auch seine humoristisch, surrealistischen Science-Fiction Zeichnungen und Malereien aus.