Gospel-Workshops

Gospel ist Musik, die das Herz höher schlagen lässt, und Groove, der direkt in Blut und Beine geht. Du hast keine Vorkenntnisse? Umso besser, du darfst mit und ohne Erfahrung kommen. Gemeinsam probieren wir aus, was in unseren Stimmen steckt und was Gospel in uns weckt.

Mit Gospel kommt man schnell zu starken Ergebnissen. Einen Workshop-Song wollen wir darum gemeinsam mit euch zum PrimeTime-Konzert am Samstagabend auf die Bühne bringen. Open-air vor der Villa Berg. Zusammen mit mehreren Hundert anderen Gospelbegeisterten. Eure Freunde und Familie sind herzlich als Besucher eingeladen.