Die große GOSPEL & SOUL – NACHT - live & hautnah – Gänsehautfeeling unter freiem Himmel!Herzlich Willkommen! Genießen Sie auch in diesem Jahr wieder einen stimmgewaltigen Abend mit feinstem Chorensemble, einzigartigen Solisten & der Band [MORE THAN SOUL]!Gospelcrew - live in concert: Damir Brajlovic und die GOSPEL DIAMONDSJedes Jahr im Juli veranstaltet der Untergruppenbacher Chorleiter und Musikschulleiter Damir Brajlovic ein großformatiges Jahreskonzert mit seiner Gospelcrew im Burggraben und bietet dem Besucher ein sehr emotionales Bühnenspektakel.„Bühne frei“ für neues Liedgut! Lassen Sie sich mitreißen von schwungvollen Gospels, einfühlsamen Balladen sowie jeder Menge Pop & Soul. BLACK GOSPEL ist Programm.Chorleiter, Bandleader und Solist, Damir Brajlovic, begleitet seinen Chor am Stagepiano, bereichert gesanglich mit seiner souligen und unverkennbaren Stimme und gibt als Vollblutmusiker dem Ganzen eine ganz eigene Note. Ausdrucksstarke Solisten gepaart mit Freestyle sorgen für das Sahnehäubchen – tauchen Sie ein in einen unvergesslichen Sommerabend unter freiem Himmel und gehen Sie mit wunderbar positiven Gefühl nach Hause, das noch lange ein Lächeln zaubert …