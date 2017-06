Gracefire & Down dirty dogs

× Erweitern Picasa Down dirty dogs

Down Dirty Dogs

Deutschlands Bluesrock & Soul-Aufsteiger geben Vollgas. Wann hat es das schon gegeben, daß eine Band von Beginn an für derart Furore sorgt? Im Januar 2016 gegründet, erspielen sich in den ersten 10 Monaten in über 40 Auftritten einen Ruf als absolute Live-Abräumer und veröffentlichen nach nicht mal einem Jahr ihr Debüt-Album."Live-wired, straight-shootin, dirty-mouth'd pelvis-pushin' juke music" - ein hoch energetischer und mitreißender Sexy-Stilmix aus Rhythm & Blues, Gospel und dem Rock & Roll der 60er und 70er. Die vier Jungs von Down Dirty Dogs spielen Rock'n'Roll in seiner ursprünglichsten Form über die Bühne - schnörkellos, energiegeladen, tanzbar. Man stelle sich vor James Brown wäre Sänger eines All-Star-Ensembles, bestehend aus den Rolling Stones, Sly & The Family Stone und Jimi Hendrix. So in etwa lässt sich der Sound des Quartetts Down Dirty Dogs aus Stuttgart beschreiben. Synthies und andere elektronischen Spielereien braucht die Band nicht. Pur und direkt lautet ihr künstlerisches Credo! Das musikalische Spektrum reicht von kernigem Blues über rauen Rock'n'Roll und kraftvolle Gospelmusik bis hin zu leidenschaftlichem Soul-Funk im Stile von James Brown oder Otis Redding. Anhänger von Rockballaden kommen dabei genauso auf ihre Kosten wie partyfreudige Soul-Fans. Online: http://www.down-dirty-dogs.com Preview: https://www.youtube.com/watch?v=P1luIVHLkDs

Gracefire

Gracefire: Rock’n’Roll wie er sein muss – rebellisch, fordernd, wild!

Rockige Riffs paaren sich mit eingängigen Melodien und einer weiblichen Gesangsstimme voller Coolness: Das ist der charakteristische Sound von Gracefire. Die fünfköpfige Band aus der Nähe von Stuttgart setzt auf eine gemischte

Besetzung mit dreifacher Frauenpower und ist der lebende Beweis, dass coole Rockmusik nicht nur aus den Metropolen dieser Welt, sondern auch aus dem Schwabenland kommen kann. Das zeigt sich vor allem auch bei den Liveshows von Gracefire, denn hier gilt: Rock‘n’Roll & fun, live on stage!

Ihre musikalischen Anfänge teilen einige Mitglieder der Band, die als „Bloody Chicken Heads“ bereits gemeinsam gerockt haben, bis schließlich 2008 mit dem neuen Namen Gracefire der gemeinsame Spirit und die Lust am Rock‘n‘Roll noch ausgiebiger und ernsthafter zelebriert werden sollte. Passender könnte der Name kaum sein, denn die Band punktet mit einer explosiven, musikalischen Mischung, die sich im Spannungsfeld zwischen anmutig, sinnlich, wild und rebellisch bewegt.

www.gracefire.de