Zum letzten Mal im Adler! „Grachmusikoff“ stehen heuer im 39sten und gleichzeitig letzten Jahr und versprechen nach wie vor ihre aufregende Mixtur aus Blues, Balladen, Polka, Brachial-Rock und Blödeleien, mit der die Band berühmt wurde. Natürlich tauchen in der 3-stündigen(!) Show auch ein paar alte Lieder von „Schwoißfuaß“ auf. Dabei wird die Band vom „Schwoißfuaß“-Gründungsmitglied und Mundharmonika Virtuosen Riedel Diegel unterstützt.

Die multiinstrumentale Band, mit den Zwillingen Alex und Georg Köberlein als Frontmännern, zelebriert bisweilen einen Humor, der von den Einen als primitiver Intellektualismus, von den Anderen als intellektueller Primitivismus empfunden wird. Die Kapelle lebt - behaupten die (Reha-gestählten) Sechziger und tragen dabei schmunzelnd T-Shirts mit der Aufschrift: „Ich will Rente“. Vereinzelte Zuhörer flüstern ehrfürchtig: „Sie sind wie guter Wein“. Das Motto von Grachmusikoff ist: TOO OLD TO DIE YOUNG!