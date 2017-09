Der große Welterfolg in einer Neu-Inszenierung! Mit dem Ensemble der Operettenbühne Wien Mit Gräfin Mariza zündete Emmerich Kálmán ein musikalisches Feuerwerk in österreichisch-ungarischen Leuchtfarben, das Humor und Sentiment auf grandiose Weise verbindet. Heinz Hellberg hat dieses Werk zur Eröffnung seiner Operettenbühne Wien vor 20 Jahren sowie im Rahmen einer weiteren großen Europa-Tournee bereits zweimal zum Leuchten gebracht. Ein absolutes Prachtwerk für den ehemaligen Solisten der Wiener Volksoper, bei dem er die Vorzüge seines Ensembles voll ausspielen kann: Das berühmte „Wiener Sentiment“ in der orchestralen Umsetzung genauso, wie die treffende Rollenbesetzung, die ihm immer wieder mit bewundernswertem Gespür gelingt.

Zu den beliebten Evergreens der Mariza gehören der Foxtrott „Komm mit nach Varasdin“, die Walzer „Einmal möcht‘ ich wieder tanzen“ und Tassilos „Grüß mir die reizenden Frauen im schönen Wien“ sowie das unvergängliche „Komm Zigán, komm Zigán, spiel mir was vor“ u.v.a.