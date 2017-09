Mr. Moustafa ist alt, reich und Besitzer des einstmals legendären „Grand Budapest Hotel“. In einem Gespräch mit einem Gast erinnert er sich an die Zeit, als das nun heruntergekommene Hotel in voller Blüte stand und er als Lobby-Boy das Hotelgewerbe von der Pike auf lernte, immer unter den strengen und väterlichen Augen des Chef-Conciergen Monsieur Gustave. Gustave beherrscht die Kunst, jedem Gast den Wunsch von den Augen abzulesen, insbesondere älteren wohlhabenden Damen. Als die alte Madame D verstirbt und Gustave ein teures Gemälde vermacht, ist ihre Familie empört. Kurz darauf wird er des Mordes an Madame D beschuldigt und verhaftet. Doch Gustave setzt alles daran, zu entkommen und seine Unschuld zu beweisen. Die Flucht wird zu einer abenteuerlichen Reise…

Der amerikanische Regisseur Wes Anderson ist bekannt für seinen Einfallsreichtum, seine ungewöhnliche Farbgebung und Bildgestaltung bis ins kleinste Detail, sowie sein Faible für schrullige und schräge Figuren. Diese werden gerne von namhaften Stars gespielt und etliche wie Adrien Brody, Bill Murray, Tilda Swinton, tauchen immer wieder in seinen Filmen auf. So auch in „Grand Budapest Hotel“, deren beide Hauptfiguren allerdings von zwei Anderson-„Neulingen“ gespielt werden, dem jungen Tony Revolori sowie Ralph Fiennes. Mit ihnen schafft Anderson zwei hinreißende Figuren, die zueinander eine berührende Art von Freundschaft entwickeln. Dies ist das emotionale Zentrum in dem so bunten wie turbulenten Film. Mit kindlicher Freude kann man in die farbenfrohe Welt der fiktiven Republik Zubrowka eintauchen. Wes Anderson schafft es dabei immer, das Spaßig-Schräge mit ernsten Tönen zu verbinden. So kunstvoll, wie Anderson die verschiedenen Bausteine seines Films dabei miteinander verknüpft und wie kleine Schachteln voller Wunder ineinander stapelt, ist „Grand Budapest Hotel“ zu Recht ein Highlight in seinem Schaffen. Quer durch alle Genres bewegt sich der Film und es gelingt die perfekte Balance zwischen skurrilem Humor und herzerwärmender Tiefe. Ein rasantes Vergnügen mit Raffinesse und Witz – nicht nur für Wes Anderson-Fans ein Hochgenuss!