Grand der Popchöre 2017

Ausgerichtet wird der Grand Prix von den Vorjahresgewinnern, dem Neckarsulmer A-Cappella-Chor Beauties & the Beats. Sieben Chöre aus unserer Region treten mit jeweils drei Liedern im Wettbewerb an. Die Chöre und das Publikum entscheiden über den Sieger. Folgende Chöre werden am Samstag, den 16. Dezember 2017 in der Erlenbacher Sulmtalhalle um den Sieg kämpfen: Chorvision aus Heilbronn ist der junge Chor des Chorverbands Heilbronn und wurde 1996 gegründet. Die Smartins aus Bad Wimpfen singen seit etwa vier Jahren zusammen, ausschließlich a cappella. In Affaltrach sind die Sängerinnen und Sänger von Harmony on Air zu Hause. VomLiederkranz Kochersteinsfeld kommt der einzige reine Männerchor im Wettbewerb. LyriX ist der junge, gemischte Chor des Erlenbacher Traditionsvereins Lyra. Remain aus Biberach und Wir-der-Chor aus Erlenbach vervollständigen die Liste der Teilnehmer. Außer Konkurrenz werden Beauties and the Beats und der Musikzug der sechsten Klasse des Heilbronner Mönchseegymnasiums die Besucher des Wettbewerbs unterhalten. Der Grand Prix beginnt um 19 Uhr. Einlass ist um 18.30 Uhr.