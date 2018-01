× Erweitern Grand Malheur Grand Malheur

Packende und mitreißende Funk-, Soul- und Acid-Jazz-Klänge am 10. Februar im Gasthof Roter Ochse

Eine Band , die schon von Anbeginn mit der Wahl ihres Namens der Interpretationslust der Öffentlichkeit Tür und Tor öffnet, hat entweder eine kindlich naives Gemüt oder leidet an übersteigertem Selbstbewußtsein. Doch nichts von Beidem trifft auf Grand Malheur zu. Die 6 Musiker aus Schwäbisch Hall, Öhringen und Heilbronn, die seit 1990 unter diesem Bandnamen unbeirrt die Bühnen der Region bespielen, machen einfach Musik mit maximalem Spaß-Faktor, und kümmern sich nicht sonderlich um Strömungen, Moden und kommerziellen Erfolg. Dies zeigt sich auch in der fast schon an Sturheit grenzenden Beharrlichkeit, mit der die Band ausschließlich eigen komponierte Stücke spielt. Funk, Soul, Acid-Jazz und eine wohldosierte Prise Reggae und Dub - „weil′s einfach Laune macht!” -, das sind die Elemente aus denen der Grand Malheur-Sound besteht. Musik, die in Bauch, Beine und Po geht und bei ordnungsgemäßem Genuß für hohen Kalorienverlust sorgt! Verstärkung erhält die Combo dabei von einer 4-köpfigen Brass-Section, die mit ausgefeilten Bläser-Riffs das Sahnehäubchen auf jeden Grand Malheur-Song setzt. Wer gerne gepflegt die Hüften schwingt und auf langanhaltenden „move to the groove” steht, der kommt bei Grand Malheur voll auf seine Kosten!