"Be the change that you wish to see in the world."

-Mahatma Gandhi-

Kurz vor Weihnachten noch etwas Gutes tun und für den guten Zweck feiern!

Lasst uns gemeinsam Menschen helfen, die Furchtbares durchmachen müssen - und dafür dankbar sein, was wir haben!

An diesem Abend geht der gesamte Eintritt als gesammelte Spende an die Organisation "Ärzte ohne Grenzen".

Letztes Jahr konnten wir dank Euch eine stolze Summe über knapp 800€ spenden - danke an jeden Einzelnen dafür!