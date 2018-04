Albert Einstein fand, dass Gravitationswellen in seiner Allgemeinen Relativitätstheorie auftreten können. Er hielt allerdings den Nachweis für äußerst unwahrscheinlich. Doch 100 Jahre später registrierten Physiker des LIGO Observatoriums in den USA "ein Kräuseln in der Raumzeit", verursacht durch einen Zusammenprall zweier riesiger Schwarzer Löcher. Inzwischen wurden weitere Gravitationswellen auch mit dem italienischen VIRGO-Instrument festgestellt. Sensationell war das Verfolgen der Kollision zweier Neutronensternen im August2017, die zunächst von LIGO und VIRGO registriert und lokalisiert wurde. In der Folge konnten die verschmelzenden Sterne auch mit traditionellen Teleskopen verfolgt und analysiert werden. Dies wurde als Jahrhundertereignis gefeiert.