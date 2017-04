Die größten Hits am laufenden Band

Charts & das Beste aus den letzten drei Jahrzehnten am 5. Mai in der Würzburger Posthalle

WÜRZBURG. Wer nicht auf eintönige Elektromusik steht und wenn er die Tanzfläche betritt einen Hit nach dem anderen hören will, der ist am Freitag, 5. Mai, in der Würzburger Posthalle richtig aufgehoben. Denn ab 22 Uhr lautet das Motto dann „Greatest Hits – Charts & das Beste aus den letzten drei Jahrzehnten“. DJ Ole Lintens serviert Chartstürmer, One-Hit-Wonder, Evergreens und vor allem Ohrwürmer der letzten drei Jahrzehnte. Endlich mal wieder die Lieblingssongs von früher hören und gleich danach zum aktuellen Lieblingshit abtanzen: Das ist die Greatest Hits Party in der Posthalle. Der Eintritt beträgt drei Euro, alle „Shots“ kosten zwei Euro.