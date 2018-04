Gregor Hübner-Richie Beirach

Am 23. Mai 2017 feierte Richie Beirach seinen 70sten Geburtstag und Gregor Hübner wurde am selben Tag 50.

2017 war ebenfalls Ihr 20 jähriges Bühnenjubiläum im Duo. Mit diesem Duo haben die beiden in Asien, Europa und den USA konzertiert was, auch auf zahlreichen CD Aufnahmen beginnend mit “The Snow Leopard” beim Label Evidence dokumentiert ist. Zwischen 1999 und 2003 haben die beiden zusammen mit George Mraz die von der Presse hochgelobte Reihe, Round About Bartok, Round About Frederico Mompou und Round About Monterverdi für das ACT Label aufgenommen und waren unter anderem für den Grammy nominiert.

2 Duo Aufnahmen, New York Rhapsody und Duality, zeigen die Fähigkeit des Duos sich zwischen der klassischen modernen Musik und der Improvisation im Jazz frei bewegen zu können.

Zwischen allen Musik Stilen gibt es eine delikate Balance zwischen dem vorgeschrieben Material und der Spontaneität.

Selbst eine höchst komplizierte, aufs Äußerste genau notierte Vorlage bedarf nämlich der Seele und der Energie des Künstlers, um der Komposition im Konzert Atem zu geben und Raum zu verschaffen. Dabei kann der kleinste musikalische Impuls eine Komposition beleben und sie so auf eine höhere Ebene heben. In diesem mystisch grauen musikalischen Bereich bewegen sich Beirach und Huebner mit Ihrem Duo und begehen einen unmissverständlichen klaren Weg. Von einem traditionellen Modell ausgehend wird das Bestehende neu definiert und neu modelliert, wie es auch sein könnte. Beide sehen das Konzertieren im Duo als Komponisten und Instrumentalisten. Beide nehmen das vorgeschrieben Material sehr ernst, sind aber bereit impulsiv in ihrer Improvisation und im Moment alles zu vergessen und die Intuition führen zu lassen.

Richie Beirach ist einer der großen und meist geschätzten Jazzpianisten unserer Zeit und arbeitete u.a. mit Dave Liebman, Stan Getz, Chet Baker und Wayne Shorter. Gregor Huebner, als Komponist international gefragt, ist Mitglied im Sirius Quartet und Gründer des Projekts “El Violin Latino”.

Ihr Duo wurde beschrieben als eines der besten Modern Jazz - und modernen Kammerensembles unserer Zeit, ohne stilistische Grenzen.

