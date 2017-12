× Erweitern https://www.facebook.com/gregormcewanmusic/photos/gm.1997684573800958/10155228351423745/?type=3&theater gregor mcewan

GREGOR McEWAN ist ab 2018 wieder auf ausgedehnter Solo-Tour, um seinem Publikum das brandneue, dritte AlbumFrom A To Beginning (VÖ: 12.01.2018 - Vinyl: Midsummer Records / Cargo Records | CD & Digital: Stargazer Records / Broken Silence / Finetunes) vorzustellen. Aber natürlich dürfen auch Stücke der ersten beiden Alben Houses And Homes und Much Ado About Loving nicht fehlen, welche McEwan immer wieder Vergleiche mit internationalen Genre-Größen wie Ryan Adams, Damien Rice, City And Colour, Noel Gallagher oder Glen Hansard einbrachten. Seine neue Platte beschreibt er selbst als “Folk meets Pop meets Dance meets frühen Emo a la The Get Up Kids meets Hans Zimmer des Interstellar Soundtracks“.

Am 13.11.2017 erschien die erste Singleauskopplung << Rewind, Retrack, Rename, Restore mit der dazugehörigen B-Seite Torn (Ednaswap / Natalie Imbruglia Cover).

Die Tour wird präsentiert von: Rolling Stone, WhiteTapes, Pretty In Noise & Get Addicted