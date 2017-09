Neben den beliebten A Capella Konzerten erweitert Gregorianika ab Juni 2017 auf vielfachen Wunsch seine Konzertreihe mit musikalischer Begleitung. Das Programm besteht aus völlig neu arrangierten Eigenkompositionen und beliebten Klassikern im Pop Style, was auch sicher ein jüngeres Publikum ansprechen wird. Begleitet von Querflöte, Melodica, Keyboard und atmosphärischen Klängen zeigt sich der Chor in einem neuen Licht und unterstreicht eindringlich seine Vielseitigkeit sowie unnachahmliche vokale Performance.

Lassen Sie sich begeistern von diesem musikalischen Leckerbissen.

Lieder: Mönchsgebet, Ora et labora, Knight in shining armour, Larima, Believe in you, In Nobile, When time goes bye, Rhythm of my heart, Ameno, In spiritui Sanctu etc…