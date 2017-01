Grenzen setzen, konsequent handeln

"Seien Sie doch einfach konsequenter!" Viele Eltern kennen diesen pädagogischen Ratschlag. Wenn das so einfach wäre! Sie wollen ihren Kindern in ihrer Besonderheit gerecht werden. Gleichzeitig möchten sie ihnen helfen, sich im Zusammenleben mit anderen zu bewähren, Rücksicht zu nehmen und sich an Regeln und Strukturen zu halten. Der Weg zwischen diesen Bedürfnissen ist nicht immer einfach. Was ist wichtig beim Thema "Grenzen setzen"? Was versteht man unter einer "konsequenten Erziehung? Ist Konsequenz überhaupt das Allheilmittel für alle Regel und Grenzüberschreitungen? Was ist hilfreich in der Familie auf dem Weg zu gegenseitiger Achtung und Respekt? Dieser Abend bietet Ihnen Hintergrundinformationen Möglichkeit zum Austausch.