73 Jugendliche der Stufe 7 arbeiten seit Schuljahresbeginn als Theaterbetrieb in Bereichen wie Schauspiel, Bühnenplastik und –malerei, Musik, Tanz, Video, Werbegrafik etc. mit dem Ziel, gemeinsam ihr Theaterstück auf die Bühne zu bringen. In „Grenzenlos“ geht es um Liebe und Freundschaft, aber auch um nicht verstanden werden und Verrat, um falsche Vorbilder, Mobbing und Komatrinken aber auch um Gemeinschaft und Hoffnung.