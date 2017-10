Griechische Woche

Am ersten Abend zeichnet Professor Norbert Finzsch, Dozent an der Universität zu Köln, zunächst die Geschichte des indianischen Genozids und der Sklaverei nach. Am zweiten Abend geht es um die Kontinuität von rassistischer Ausgrenzung nach 1890 bis 1965 und die dann einsetzende "Ökonomisierung des Sozialen" (Susanne Krasmann) in Form von Hypersegregation, Gefängnisindustrie und Polizeimaßnahmen.