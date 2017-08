Griesnockerlaffäre

In einer Provinz Niederbayerns. Der restalkoholisierte Dorfpolizist Franz Eberhofer wird nach einem sehr feucht-fröhlichen Vorabend in aller Herrgottsfrüh unsanft von schwer bewaffneten Kollegen des Sondereinsatzkommandos aus dem Schlaf gerissen und wegen Mordverdachts festgenommen: Sein Vorgesetzter, Kommissar Barschl, wurde mit einem Taschenmesser im Rücken tot aufgefunden – genauer: mit Franzens Taschenmesser. Es ist bekannt und erwiesen, dass Franz und der Tote Erzfeinde waren. Gut also, dass der Vater des Hauptverdächtigen ihm erst einmal ein Alibi verschafft, sodass er zumindest vorläufig auf freiem Fuß bleibt.

Die unerbittliche Staatsanwältin ist allerdings von seiner Schuld überzeugt. Da gibt’s nur eins: Franz muss seinen ehemaligen Kollegen Rudi Birkenberger überreden, ihn beim Ermitteln zu unterstützen. Schließlich ist der eher ein bayrischer Sheriff und handelt gern nach eigenen Vorstellungen als nach denen einer Polizeischule. Und genau so einen braucht der Eberhofer jetzt skurrile Typen, schwarzer, staubtrockener Humor, niederbayerischer Charme und ein verzwickter Fall. Der vierte Heimatkrimi nach der Vorlage von Bestsellerautorin Rita Falk entfaltet erneut ein Panoptikum authentischer Charaktere. Und sowohl Regisseur Herzog als auch seiner Darstellerriege ist das unbequem anarchische und widerspenstige Querdenken der bayerischen Volksseele anscheinend durchaus vertraut.