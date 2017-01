Meisterpianisten - 7. Abend

Mozart Sonate C-Dur KV 545

Mozart Fantasie und Sonate c-Moll KV 475 / 457

*************

Beethoven Klaviersonate Nr. 27 e-Moll op. 90

Beethoven Klaviersonate Nr. 32 c-Moll op. 111

Grigory Sokolov steigt unaufhaltsam in den Olymp der größten Meister am Klavier auf. Seine Rezitale sind mittlerweile legendär - nach drei vollen Stunden im Banne dieses bescheidenen Hexers, verharrte das Publikum atemlos gebannt auf den Plätzen und wollte nur langsam wieder aus Sokolovs musikalischem Universum ins harte Parkett des Beethoven-Saals zurückkehren. Fast müßig zu erwähnen, dass auch seine neuerdings erhältlichen Aufnahmen (zuletzt Schubert & Beethoven) in einer ganz eigenen Kategorie spielen und wirken doch wie ein Abziehbild neben dem lebendigen Erlebnis.